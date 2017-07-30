Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Деканоидзе отказалась от украинского гражданства и вернула себе грузинское

30.07 в 15:59

После увольнения с должности главы Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство и сейчас активно занялась политикой.

«Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того, как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались, - рассказала Деканоидзе в эфире телеканала «112 Украина». - После того, как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно. У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести».

/uploads/news/964x620/erB6tKit.jpg
2017-07-30 15:59:00
Важные новости
Украина обратится в международные суды из-за пыток Людмилы Сурженко в плену ЛНР – Гройсман
30.07 в 20:57
Авдеевка отметила третью годовщину освобождения города от ДНР
30.07 в 20:21
Лента новостей
Украина обратится в международные суды из-за пыток Людмилы Сурженко в плену ЛНР – Гройсман
30.07 в 20:57
Авдеевка отметила третью годовщину освобождения города от ДНР
30.07 в 20:21
На Мариупольском направлении вновь нарушили перемирие, ранен военный
30.07 в 19:54
Освобожден судья из Луганщины, который был в плену ЛНР 9 месяцев
30.07 в 19:33
Участники трехсторонней группы завтра обсудят пытки украинки с инвалидностью в ЛНР
30.07 в 18:57
В Грузии стартовали военные учения НАТО с участием Украины
30.07 в 18:40
Украина требует, чтобы наблюдатели ОБСЕ посетили пленных на неподконтрольных территориях
30.07 в 17:57
В Мариуполе полицейские вернули в семью потерявшуюся женщину
30.07 в 16:58