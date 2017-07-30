Деканоидзе отказалась от украинского гражданства и вернула себе грузинское

После увольнения с должности главы Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство и сейчас активно занялась политикой.

«Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того, как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались, - рассказала Деканоидзе в эфире телеканала «112 Украина». - После того, как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно. У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести».