Делайте запасы! Ночью мариупольцев оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с проведением ремонтных работ с 21:00 21 августа до 8:00 22 августа будет прекращена подача воды по следующим адресам:

ул. Казанцева, 23-29, 31

ул. С. Ковалевской, 81-85

ул. Кирпичная, 2-16

ул. Халтурина, 24-60

ЦТП №12, 41, 42, 43

бул. Шевченко, 72-76

пр. Металлургов, 67-77, 83-87, 84-92, 94-100

ул. Готфейская, 81/83

ул. Франко, 85

ул. Нильсена, 62

ул. Митрополитская, 65

д / сад №3; №163; №150

СОШ №66

СОШ №65.