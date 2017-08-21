Делайте запасы! Ночью мариупольцев оставят без воды
21.08 в 12:59
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с проведением ремонтных работ с 21:00 21 августа до 8:00 22 августа будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Казанцева, 23-29, 31
- ул. С. Ковалевской, 81-85
- ул. Кирпичная, 2-16
- ул. Халтурина, 24-60
- ЦТП №12, 41, 42, 43
- бул. Шевченко, 72-76
- пр. Металлургов, 67-77, 83-87, 84-92, 94-100
- ул. Готфейская, 81/83
- ул. Франко, 85
- ул. Нильсена, 62
- ул. Митрополитская, 65
- д / сад №3; №163; №150
- СОШ №66
- СОШ №65.
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2017-08-21 12:59:00
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