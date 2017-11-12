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Демографы встревожены: население Украины значительно уменьшится

12.11 в 16:58

Демографическая ситуация в Украине ухудшается. Ученые встревожены неутешительным прогнозом на будущее.

Так, до 2050 года численность населения в нашей стране уменьшится на 5,5 млн человек. Такие данные приводит Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

При этом численность людей трудоактивного возраста (20–59 лет) сократится на 6,6 млн, тогда как численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн, а их доля в населении (уровень старения) возрастет до 33%.

Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20–59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 в конце прогнозируемого периода.

Как считает ведущий научный сотрудник Института Лидия Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.

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2017-11-12 16:58:00
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