День Независимости мариупольцы празднуют с размахом

В центре Мариуполя в Театральном сквере разместились палатки с национальными кухнями диаспор, проживающих в многонациональном городе, организованы локации художников и ремесленников, где посетители могут попробовать свои силы в освоении творческих профессий.

По всему скверу размещены фотозоны в виде мельниц, телег, украинских хат с тынами. Жители города могли послушать и посмотреть выступления творческих коллективов Мариуполя, принять участие в праздничных мероприятиях на любой вкус, от боди-арта и росписи хной до ковки гвоздей и создании гончарных произведений.