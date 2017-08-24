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День Независимости мариупольцы празднуют с размахом

24.08 в 18:03

В центре Мариуполя в Театральном сквере разместились палатки с национальными кухнями диаспор, проживающих в многонациональном городе, организованы локации художников и ремесленников, где посетители могут попробовать свои силы в освоении творческих профессий.

По всему скверу размещены фотозоны в виде мельниц, телег, украинских хат с тынами. Жители города могли послушать и посмотреть выступления творческих коллективов Мариуполя, принять участие в праздничных мероприятиях на любой вкус, от боди-арта и росписи хной до ковки гвоздей и создании гончарных произведений.

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2017-08-24 18:03:00
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