День Независимости в Мариуполе: в городе прошла молитва за мир в Украине
24.08 в 13:44
Сегодня, 24 августа, Мариуполь вместе со всей Украиной отмечает главный праздник страны – День Независимости. На площади перед памятником Шевченко прошел митинг, в котором приняли участие представители власти, военные, правоохранители и местные жители, сообщает пресс-служба горсовета.
Но сперва представители разных религиозных конфессий начали праздник с молитвы за мир в Украине.
«Государственный флаг, гимн, герб Украины и День Независимости - стали особыми символами для Мариуполя. Сегодня они олицетворяют нашу силу, волю, свободу, а также стремление жить в безопасном и мирном городе. Этот выбор Мариуполь сделал осознанно, мы им гордимся и видим, как Мариуполь меняется», - рассказал мэр Вадим Бойченко.
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2017-08-24 13:44:00
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24.08 в 13:51