День Независимости в зоне АТО прошел под звуки залпов: трое военных получили ранения
25.08 в 10:26
За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 22 обстрела. В День Независимости залпы не прекратились, а к вечеру интенсивность огня увеличилась.
Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Ясиноватая, Яковлевка, Спартак и Троицкое, на Луганском – Катериновка, Новоалександровка, Новотошковское и Станица Луганская. На Приморском направлении вечером было относительно тихо, но около 20 часов огонь открыли у Тарамчука.
В результате боевых действий ранения получили трое военных.
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2017-08-25 10:26:00
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25.08 в 10:41