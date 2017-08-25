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День Независимости в зоне АТО прошел под звуки залпов: трое военных получили ранения

25.08 в 10:26

За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 22 обстрела. В День Независимости залпы не прекратились, а к вечеру интенсивность огня увеличилась.

Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Ясиноватая, Яковлевка, Спартак и Троицкое, на Луганском – Катериновка, Новоалександровка, Новотошковское и Станица Луганская. На Приморском направлении вечером было относительно тихо, но около 20 часов огонь открыли у Тарамчука.

В результате боевых действий ранения получили трое военных.

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2017-08-25 10:26:00
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