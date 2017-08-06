Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Денежное содержание военнослужащих будет увеличено – Порошенко

6.08 в 15:32

Президент во время торжеств по случаю Дня Воздушных Сил сообщил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Украины определенных специальностей, сообщается на президентском сайте.

По словам Порошенко, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов и механиков-водителей.

Глава государства напомнил, что недавно подписал изменения в Государственный бюджет 2017 года, которыми значительно повышено финансирования ВСУ.

«Это дает возможность нам сконцентрировать на ключевых направлениях наши усилия, направить ресурсы и резервы. Я поручил, и министр обороны меня только что проинформировал, что подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых очень нуждается сегодня украинская армия», - сообщил Петр Порошенко

/uploads/news/964x620/aZFF36Eg.jpg
2017-08-06 15:32:00
Важные новости
Ночное пилотирование ВСУ (Видео)
6.08 в 15:48
Ребёнок 6-ти лет скончался в результате наезда автомобиля
6.08 в 15:14
Лента новостей
Ночное пилотирование ВСУ (Видео)
6.08 в 15:48
Денежное содержание военнослужащих будет увеличено – Порошенко
6.08 в 15:32
Ребёнок 6-ти лет скончался в результате наезда автомобиля
6.08 в 15:14
Аграрии стали зарабатывать больше
6.08 в 14:40
72 года назад в Хиросиме прогремел мощнейший взрыв. Это был единственный случай применения ядерного оружия за всю историю человечества.
6.08 в 13:59
В полиции Донетчины появились собственные инструкторы по огневой подготовке
6.08 в 13:38
В Мариуполе показали чёрную и белую стороны личности поэта Владимира Высоцкого
6.08 в 12:28
В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека
6.08 в 11:42