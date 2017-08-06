Денежное содержание военнослужащих будет увеличено – Порошенко

Президент во время торжеств по случаю Дня Воздушных Сил сообщил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Украины определенных специальностей, сообщается на президентском сайте.

По словам Порошенко, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов и механиков-водителей.

Глава государства напомнил, что недавно подписал изменения в Государственный бюджет 2017 года, которыми значительно повышено финансирования ВСУ.

«Это дает возможность нам сконцентрировать на ключевых направлениях наши усилия, направить ресурсы и резервы. Я поручил, и министр обороны меня только что проинформировал, что подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых очень нуждается сегодня украинская армия», - сообщил Петр Порошенко