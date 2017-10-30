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Департамент культурно-общественного развития в Мариуполе возглавила директор «Ренессанса»

30.10 в 11:58

Департамент культурно-общественного развития Мариупольского городского совета возглавила Диана Трима. Она приступила к своим обязанностям с сегодняшнего дня, 30 октября.

По данным пресс-службы мэрии, Диана Трима окончила Бердянский педагогический институт им. Осипенка по специальности «Дошкольное образование» и Приазовский государственный технический университет по специальности «Менеджмент социокультурной деятельности».

После учебы работала в Мариупольском краеведческом музее, управлении культуры и туризма, занимала должность директора по АХЧ коммунального учреждения «Городской дворец культуры», а в 201в году возглавила камерный оркестр «Ренессанс», где и проработала вплоть до вчерашнего дня.

«В сфере культуры работаю более 15 лет. Последние четыре года была директором камерного оркестра «Ренессанс». Есть опыт и желание работать. Надеюсь, стану полезной для города», - отметила Диана Трима.

«Задачи очень сложные, но важные. Культура должна развиваться, охватывать все слои населения. Мариуполь должен стать центром развития культуры», - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

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2017-10-30 11:58:00
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