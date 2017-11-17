Депутаты Мариуполя разделились во мнении относительно запрета гастролей цирков с дрессированными животными

Местным властям Мариуполя предлагают на уровне города официально запретить выступления передвижных цирков с дрессированными животными. Соответствующий проект решения представила депутат Анна Зайцева и вынесла его на рассмотрение постоянных комиссий, передает пресс-служба мэрии.

По ее словам, нередки случаи, когда в цирках над животными издеваются, содержат в антисанитарных условиях. Зайцева отметила, что в Украине ряд городов на своем уровне запретил выступление передвижных цирков. Она предложила Мариуполю пойти по такому же пути, ведь одним из важных критериев принадлежности к европейской цивилизации является обращение общества с животными.

В то же время мнение депутатов насчет целесообразности принятия данного проекта решения разделилось. «В связи с тем, что на законодательном уровне принят запрет использования передвижных (мобильных) цирков, в которых используют животных в развлекательной деятельности, нет необходимости принимать такое решение на сессии городского совета», - сказал депутат Сергей Магера. Его поддержали и коллеги, высказав предложение создать на одном из местных телеканалов рубрику о животных. «В таких передачах можно рассказывать о должном отношении к животным, тем самым приучая телезрителей разных возрастов к гуманности и любви к братьям нашим меньшим», - предложил депутат Юрий Хотлубей.

Какое рациональное решение по этому вопросу примут городские власти, будет известно со временем.