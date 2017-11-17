Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Депутаты Мариуполя разделились во мнении относительно запрета гастролей цирков с дрессированными животными

17.11 в 16:27

Местным властям Мариуполя предлагают на уровне города официально запретить выступления передвижных цирков с дрессированными животными. Соответствующий проект решения представила депутат Анна Зайцева и вынесла его на рассмотрение постоянных комиссий, передает пресс-служба мэрии.

По ее словам, нередки случаи, когда в цирках над животными издеваются, содержат в антисанитарных условиях. Зайцева отметила, что в Украине ряд городов на своем уровне запретил выступление передвижных цирков. Она предложила Мариуполю пойти по такому же пути, ведь одним из важных критериев принадлежности к европейской цивилизации является обращение общества с животными.

В то же время мнение депутатов насчет целесообразности принятия данного проекта решения разделилось. «В связи с тем, что на законодательном уровне принят запрет использования передвижных (мобильных) цирков, в которых используют животных в развлекательной деятельности, нет необходимости принимать такое решение на сессии городского совета», - сказал депутат Сергей Магера. Его поддержали и коллеги, высказав предложение создать на одном из местных телеканалов рубрику о животных. «В таких передачах можно рассказывать о должном отношении к животным, тем самым приучая телезрителей разных возрастов к гуманности и любви к братьям нашим меньшим», - предложил депутат Юрий Хотлубей.

Какое рациональное решение по этому вопросу примут городские власти, будет известно со временем.

/uploads/news/964x620/E9F3IVQc.jpg
/uploads/news/964x620/Dhnp6yPq.jpg
/uploads/news/964x620/J46NWGgt.jpg
/uploads/news/964x620/94NKa604.jpg
2017-11-17 16:27:00
Важные новости
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19
На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06
Лента новостей
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19
На Донетчине поймали экс-сотрудника военкомата, который помогал «откосить» от армии
17.11 в 17:06
Депутаты Мариуполя разделились во мнении относительно запрета гастролей цирков с дрессированными животными
17.11 в 16:27
В Мариуполе завтра третий осенний субботник: жителей приглашают на общегородскую уборку
17.11 в 15:59
ДТП у пешеходного перехода в Мариуполе: Daewoo протаранил Hyundai
17.11 в 15:39
Окончательный вариант закона о реинтеграции Донбасса утвержден и будет направлен в Раду
17.11 в 15:26
На позициях ВСУ в зоне АТО побывали американские военные
17.11 в 14:59
Ледовый каток в центре Мариуполя оборудуют трибуной и введут платное посещение
17.11 в 14:49