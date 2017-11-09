Детская площадка с Административной площади Мариуполя «перекочует» в соседний двор
9.11 в 09:20
Популярная среди местных жителей детская площадка с качелями, располагавшаяся у здания городского совета на Административной площади, демонтирована работниками "Зеленстроя".
Выяснилось, что ее удаление связано с началом работ по реконструкции площади на данном участке.
Коммунальщики уточнили, что оборудование игровой площадки будет передислоцировано в один из соседних дворов. А на территории Административной площади, после завершения реконструкции, появится новый детский городок с большим количеством оборудования для игр и развлечений.
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2017-11-09 09:20:00