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Детская площадка с Административной площади Мариуполя «перекочует» в соседний двор

9.11 в 09:20

Популярная среди местных жителей детская площадка с качелями, располагавшаяся у здания городского совета на Административной площади, демонтирована работниками "Зеленстроя".

Выяснилось, что ее удаление связано с началом работ по реконструкции площади на данном участке.

Коммунальщики уточнили, что оборудование игровой площадки будет передислоцировано в один из соседних дворов. А на территории Административной площади, после завершения реконструкции, появится новый детский городок с большим количеством оборудования для игр и развлечений.

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2017-11-09 09:20:00
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