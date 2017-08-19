Детский сад в Мангуше признан лучшим в Украине

Как передаёт "Остров", глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что по итогам конкурса Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, среди сооружений, сданных в эксплуатацию в 2016 году, лучшим признан детский сад «Алиса» в Мангуше.

Глава области написал: „Знаете ли вы, где находится лучший детский сад Украине? Правильно - в Донецкой области. Если точнее - в поселке Мангуш. Мне очень приятно, что конкурс на лучшие сооружения, сданные в эксплуатацию 2016 года, который провело Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, выиграл детский сад, расположенный в поселке городского типа“.

Стоит заметить, что коробку здания детсада возвели ещё в 1991 году, потом долгое время никому до него не было дела. Когда сад начали восстанавливать, то пришлось его перепланировать: добавили ещё один этаж (со специального разрешения министерства). Теперь вместо 108 детей он уже может принимать 220.

Из областного бюджета на данный объект было выделено 38 774 000 гривен. В детсаду есть всё для полноценной жизни малышей: музыкальные, художественные и спортивные залы, просторные и светлые группы, спальни (на первом этаже - в яслях, они с подогревом), современный новый пищеблок, прачечная, автономная автоматизированная котельная, просторные, хорошо оборудованные площадки.