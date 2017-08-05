Детям из областного костно-туберкулёзного санатория подарили праздник

Об этом рассказала главный врач санатория Наталья Сивоненко. По её словам, для детей, лечащихся и отдыхающих в ОДКТС, поездки в зоопарк - самый настоящий праздник. Так как стоимость одного тура на автобусе составляла 1000 гривен, руководство санатория не могло обеспечивать поездки малышей, но после предоставленной директором ГП «Мариупольский торговый порт» Александром Олейником помощи, это стало возможным.

Для детей выделен комфортабельный автобус, осуществляющий по пять поездок в месяц. Таким образом, в каждой экскурсии принимают участие по 50 ребятишек. Льготы для ребят предоставлены и руководителем "Парка живой природы" Савелием Вашурой. Дети-переселенцы, сироты и дети участников АТО посещают зоопарк бесплатно, а остальным - на 20% снижена цена за вход.

Наталья Сивоненко сообщила, что коллектив и дети санатория высказывают слова благодарности за оказанную помощь руководителям ГП «Мариупольский торговый порт» и "Парка живой природы" за поддержку и помощь.