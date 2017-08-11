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Детям в поселке под Мариуполем негде учиться с 1 сентября: ремонт опорной школы затягивается

11.08 в 11:03

В поселке Никольское (Володарское) с начала лета начался капитальный ремонт школы №1, которая стала опорной. Но не за горами 1 сентября и начало учебного года, а учащимся этого учебного учреждения, похоже, негде будет заниматься.

Родители школьников говорят, что ремонтные работы уже не идут несколько недель. Финансирования из бюджета нет, материалы не купили, подрядчики остановили работу. Поэтому родители обратились к представителям власти с просьбой разобраться в этой ситуации.

«Куда наши жители поведут своих детей? Где будут учиться наши ученики?» - спрашивают родители. «Материалов для продолжения работ нет, рабочих не видно, кругом мусор... такого "глобального ремонта" школа не видела со времен ввода в эксплуатацию... а зачем нужен такой ремонт???» - добавляют местные жители.

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2017-08-11 11:03:00
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