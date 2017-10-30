Девять гектаров земли готовят для передачи участникам АТО в Мариуполе

На данный момент, помимо тех участков земли, которые уже определены к выделению участникам боевых действий по улице Пейзажной и переулку Спортивному, власти Мариуполя продолжают работать над определением ресурса, который должен обеспечить более 540 заявителей.

Руководитель управления земельных отношений Мариуполя Дмитрий Титов сообщил, что на данный момент ведётся судебное разбирательство по возвращению в муниципальную собственность участка земли площадью в три гектара, который планируется передать участникам АТО под застройку.

Также к распределению после корректировки генерального плана Мариуполя готовятся 5 Га в районе совхоза «Азовский» и 1 Га в Левобережном районе на улице Таганрогской.