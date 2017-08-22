«Динамо» не поедет в Мариуполь и не боится технического поражения

Основной состав киевского «Динамо» не собирается ехать в Мариуполь на матч Премьер-лиги, который запланирован на 27 августа.

Более того – команда не боится технического поражения и намерена обратиться в Международный спортивный суд.

Соответствующее заявление сделал вице-президент «Динамо» Андрей Мадзяновский: «Поедет ли основной состав "Динамо" в Мариуполь? При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно - нет.

Какие последствия для клуба? Поражение. У федерации есть такая возможность - зачислить нам техническое поражение, но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе. И мы используем весь арсенал правовых юридических мер для подтверждения своей правоты. А именно - внесение апелляционной жалобы, если будет принято незаконное решение, и в конце концов мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши доводы будут учтены и будет принято законное решение».