«Динамо» по-прежнему не хочет ехать в Мариуполь и предлагает сыграть на нейтральной территории

Киевское «Динамо» в конце месяца должно ехать в Мариуполь на матч Премьер-лиги. Однако команда до сих пор отказывается играть в прифронтовом городе, опасаясь за свою безопасность.

Вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский заявляет: «Нам нужны не публичные гарантии в СМИ, а официальные письма от первых лиц Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны. Как только мы получим письма - с удовольствием сядем в самолёт. Все вопросы, связанные с проведением массовых мероприятий на этой территории, должен решать руководитель антитеррористического центра. Для матчей в Мариуполе нельзя применять нормы общего характера. Здесь должны действовать специальные нормы, которые предусмотрены регламентами ФИФА и УЕФА. Только спецслужбы могут давать рекомендации, а национальные ассоциации обязаны их использовать».

Кроме того, «Динамо» предлагает сыграть на нейтральной территории. «Команды едут в Мариуполь на свой страх и риск. Мы искренне хотим сыграть в Мариуполе. Но предлагаем альтернативный вариант – сыграть два матча на нейтральном поле. Не хотим ставить соперника в неравные условия, готовы пойти на компромисс», - предложил представитель «Динамо».