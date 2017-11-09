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«Динамо» уже готово приехать на игру в Мариуполь, - СМИ

9.11 в 08:59

Киевское «Динамо» все-таки хочет переиграть с «Мариуполем» несостоявшийся матч 7-го тура чемпионата Украины, на который они не явились, сообщает телеканал «Футбол 1».

В футбольном клубе «Мариуполь» подтвердили желание столичной команды сыграть в приморском городе. Других подробностей пока не сообщается. Дополнительная информация может быть озвучена сегодня, 9 ноября.

Ранее, в СМИ появилась информация о возможном согласовании переигровки «Динамо» с «Мариуполем» со всеми командами УПЛ. Об этом писал журналист Игорь Бурбас.

«Динамо» готово ехать в Мариуполь. Без любых гарантий безопасности. Киевский гранд просит Премьер-лигу посодействовать в переигровке матча. Соответствующее предложение УПЛ сегодня прислала на рассмотрение клубов. Лишь собрав мнение всех, Апелляционный комитет вынесет свой вердикт в скандальной истории», - сообщил Игорь Бурбас в микроблоге в Тwitter.

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2017-11-09 08:59:00
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