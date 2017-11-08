Для газонов в центре Мариуполя устанавливают систему автоматического полива

В рамках реконструкции Административной площади у здания горсовета в центре города производится установка разветвленной сети пластиковых трубопроводов новой системы полива газонов.

Согласно проекту, перед зданиями "Гипромеза" и горсовета будут разбиты новые клумбы с газонной травой, кустарниками и деревьями, которые и будут получать влагу в необходимых количествах для поддержания красивого внешнего вида Административной площади. Работу по установке системы автоматического полива финансирует Фонд развития Мариуполя, выделено более миллиона гривен.

Напомним, к деревьям на площади, которые останутся после проверки на отсутствие заболеваний и кондиционности, будет добавлено более 7200 новых растений.