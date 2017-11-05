Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Для мариупольских школьников спасатели организовали экскурсию по пожарной части и открытый урок

5.11 в 17:41

В Маириуполе сотрудники Государственной пожарно-спасательной части №22 организовали для учащихся одной из городских школ экскурсию по пожарной части, где провели с ребятами открытый урок по правилам безопасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Маленьким гостям рассказали о чрезвычайных происшествиях, их причины и последствия. Спасатели отметили, что для предотвращения беды необходимо строго придерживаться простых правил безопасности, а также пояснили школьникам, что заметив пожар, нельзя прятаться в помещении, а следует немедленно эвакуироваться и звать на помощь взрослых. Также ученикам поведали о порядке действий при обнаружении современных взрывоопасных предметов.

Спасатели даже позволили детям посидеть в кабине пожарной техники, примерить защитную одежду и снаряжение. На память про интересную экскурсию ребята получили полезные тематические листовки, которые помогут им лучше запомнить правила безопасности жизнедеятельности.

/uploads/news/964x620/mHPoHHDZ.jpg
/uploads/news/964x620/d9vuVAcP.jpg
/uploads/news/964x620/K6q54hR2.jpg
/uploads/news/964x620/zbVkZLVx.jpg
/uploads/news/964x620/WOVotKU2.jpg
/uploads/news/964x620/UsRdCXcP.jpg
2017-11-05 17:41:00
Важные новости
ВДВ в Украине стали Десантно-штурмовыми войсками ВСУ
5.11 в 18:58
В Мариуполе для детей стартует двухлетняя программа по изучению английского языка Посольства США в Украине
5.11 в 18:40
Лента новостей
ВДВ в Украине стали Десантно-штурмовыми войсками ВСУ
5.11 в 18:58
В Мариуполе для детей стартует двухлетняя программа по изучению английского языка Посольства США в Украине
5.11 в 18:40
Позиции ВСУ на подступах к Мариуполю попали под обстрел из запрещенного вооружения, - Штаб АТО
5.11 в 17:59
Для мариупольских школьников спасатели организовали экскурсию по пожарной части и открытый урок
5.11 в 17:41
Чемпионат Украины: «Мариуполь» продолжил безвыигрышную серию, «Шахтер» - беспроигрышную
5.11 в 16:59
Условия поступления в школу изменятся: Гриневич сообщила о нововведениях по отбору детей в 1 класс
5.11 в 16:30
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники задержаны полицией
5.11 в 15:58
На матче в Мариуполе - аншлаг: на стадионе более 10 тысяч болельщиков
5.11 в 15:39