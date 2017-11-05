Для мариупольских школьников спасатели организовали экскурсию по пожарной части и открытый урок

В Маириуполе сотрудники Государственной пожарно-спасательной части №22 организовали для учащихся одной из городских школ экскурсию по пожарной части, где провели с ребятами открытый урок по правилам безопасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Маленьким гостям рассказали о чрезвычайных происшествиях, их причины и последствия. Спасатели отметили, что для предотвращения беды необходимо строго придерживаться простых правил безопасности, а также пояснили школьникам, что заметив пожар, нельзя прятаться в помещении, а следует немедленно эвакуироваться и звать на помощь взрослых. Также ученикам поведали о порядке действий при обнаружении современных взрывоопасных предметов.

Спасатели даже позволили детям посидеть в кабине пожарной техники, примерить защитную одежду и снаряжение. На память про интересную экскурсию ребята получили полезные тематические листовки, которые помогут им лучше запомнить правила безопасности жизнедеятельности.