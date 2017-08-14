Для полицейских Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из ФБР

Сегодня в Краматорске для правоохранителей Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из Федерального бюро расследований (ФБР).

Гость рассказал украинским коллегам о новейшем опыте специалистов во всем мире в «горячих» точках и зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, речь шла о технике для осмотра транспортных средств, которую используют полицейские, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

После американскому специалисту показали фильм о блокпостах Донетчины, после чего он лично ознакомился с работой украинских силовиков.