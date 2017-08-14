Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Для полицейских Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из ФБР

14.08 в 19:32

Сегодня в Краматорске для правоохранителей Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из Федерального бюро расследований (ФБР).

Гость рассказал украинским коллегам о новейшем опыте специалистов во всем мире в «горячих» точках и зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, речь шла о технике для осмотра транспортных средств, которую используют полицейские, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

После американскому специалисту показали фильм о блокпостах Донетчины, после чего он лично ознакомился с работой украинских силовиков.

/uploads/news/964x620/nIL8V1tv.JPG
/uploads/news/964x620/mI99neOz.JPG
/uploads/news/964x620/ynBEa0K1.JPG
/uploads/news/964x620/DZYU4Sug.JPG
/uploads/news/964x620/bbhbl9sE.JPG
/uploads/news/964x620/lhz5v6HG.JPG
/uploads/news/964x620/6CpYeODS.JPG
2017-08-14 19:32:00
Важные новости
В Мариуполе горела сухая трава у спортивной площадки
14.08 в 20:06
Необъявленная война студенческой братии – нужна ли стране умная и образованная молодёжь?
14.08 в 19:28
Лента новостей
В Мариуполе горела сухая трава у спортивной площадки
14.08 в 20:06
Для полицейских Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из ФБР
14.08 в 19:32
Необъявленная война студенческой братии – нужна ли стране умная и образованная молодёжь?
14.08 в 19:28
В Мариуполе объявлена чрезвычайная пожарная опасность
14.08 в 19:02
Мариупольские поезда сегодня задерживаются из-за пожара в лесополосе
14.08 в 18:26
В Мариуполе горели дачные домики
14.08 в 18:06
На Донетчине в реке утонула 90-летняя женщина
14.08 в 17:39
На Левобережье Мариуполя горит кафе «Чайка»
14.08 в 16:37