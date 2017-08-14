Для полицейских Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из ФБР
14.08 в 19:32
Сегодня в Краматорске для правоохранителей Донетчины провел тренинг специальный агент-взрывотехник из Федерального бюро расследований (ФБР).
Гость рассказал украинским коллегам о новейшем опыте специалистов во всем мире в «горячих» точках и зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, речь шла о технике для осмотра транспортных средств, которую используют полицейские, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
После американскому специалисту показали фильм о блокпостах Донетчины, после чего он лично ознакомился с работой украинских силовиков.
/uploads/news/964x620/nIL8V1tv.JPG
/uploads/news/964x620/mI99neOz.JPG
/uploads/news/964x620/ynBEa0K1.JPG
/uploads/news/964x620/DZYU4Sug.JPG
/uploads/news/964x620/bbhbl9sE.JPG
/uploads/news/964x620/lhz5v6HG.JPG
/uploads/news/964x620/6CpYeODS.JPG
2017-08-14 19:32:00
Важные новости
14.08 в 20:06