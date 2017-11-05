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Для пополнения запасов ТЭС в Украину прибыло восьмое судно с углем из ЮАР

5.11 в 10:46

В порт Черноморск прибыло восьмое судно с антрацитом из ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Балкер Scythia Graeca доставил в Украину 75 тысяч тонн антрацита. После выгрузки уголь направится на Криворожскую ТЭС, чтобы пополнить складские запасы на отопительный сезон.

Ранее, в порт Южный 23 октября прибыл седьмой в этом году балкер с антрацитом из ЮАР. Тогда в пресс-службе ДТЭК заявили, что уже поставлено 450 тысяч тонн южно-африканского угля.

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2017-11-05 10:46:00
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