Для поселков под Мариуполем создадут военно-гражданскую администрацию, - указ президента
4.11 в 08:18
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации поселков Широкино и Бердянское, что расположены на линии разграничения неподалеку от Мариуполя.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу со дня публикации.
Президент поручил руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации провести необходимые мероприятия, связанные с образованием этой ВГА.
К слову, данный указ выводит населенный пункт Широкино из «серой зоны» в Донбассе.
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2017-11-04 08:18:00
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