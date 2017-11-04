Для поселков под Мариуполем создадут военно-гражданскую администрацию, - указ президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации поселков Широкино и Бердянское, что расположены на линии разграничения неподалеку от Мариуполя.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу со дня публикации.

Президент поручил руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации провести необходимые мероприятия, связанные с образованием этой ВГА.

К слову, данный указ выводит населенный пункт Широкино из «серой зоны» в Донбассе.