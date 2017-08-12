Для проведения матчей в Мариуполе даны письменные гарантии безопасности

По информации Sport Arena, гарантии безопасности на футбольных матчах в Мариуполе предоставлены в открытом письме в ФФУ заместителем главы национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным.

Известно, что играть матчи в Мариуполе отказывались две команды – Карпаты и Динамо. Позднее Львы смягчили свою позицию, согласившись приехать в прифронтовой Мариуполь, Динамо же пока от своих убеждений не отказывается.





Вячеслав Аброськин уверен, что полиция Мариуполя способна исключить любые риски на мариупольских играх: „Подразделения полиции Донецкой области, дислоцированные в Мариуполе, способны обеспечить все необходимые меры по предупреждению и пресечению возможных нарушений накануне, во время и после окончания матчей Премьер-лиги-2017/18 на стадионе Ильичевец“.

Уже завтра, 13 августа, на мариупольском стадионе «Ильичёвец» пройдёт поединок Мариуполь – Карпаты. Встреча с Динамо намечена на 27 августа, но изменится ли позиция киевских футболистов, узнаем в ближайшее время.