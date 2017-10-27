Для удобства мариупольцев запущено мобильное приложение «Контакт-Центра»
27.10 в 20:41
С 27 октября 2017 года начинается тестирование мобильного приложения «Контакт-Центр г. Мариуполь» службы 15-55. Оно разработано для удобства горожан, передает пресс-служба мэрии.
В частности, с помощью мобильного приложения можно:
- сформировать обращение через личный кабинет после регистрации;
- указать место проблемы на геоинформационной карте;
- прикрепить фотографию к обращению;
- направить обращение, отследить и проконтролировать его выполнение;
- отслеживать статистику обращений в «Контакт-Центра м. Мариуполь»;
- видеть информацию о ремонтных работах и аварийные ситуации в г. Мариуполь и по собственному адресу;
- просматривать историю своих обращений;
- обратиться к специалисту с помощью онлайн чата;
- участвовать в опросах;
- получать важную информацию от Контакт-Центра.
Приложение службы 15-55 мариупольцы могут скачать с GooglePlay. Отзывы о работе программы можно отправлять на почту разработчика: bissoftp@gmail.com.
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2017-10-27 20:41:00
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27.10 в 20:29