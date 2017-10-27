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Для удобства мариупольцев запущено мобильное приложение «Контакт-Центра»

27.10 в 20:41

С 27 октября 2017 года начинается тестирование мобильного приложения «Контакт-Центр г. Мариуполь» службы 15-55. Оно разработано для удобства горожан, передает пресс-служба мэрии.

В частности, с помощью мобильного приложения можно:

  • сформировать обращение через личный кабинет после регистрации;
  • указать место проблемы на геоинформационной карте;
  • прикрепить фотографию к обращению;
  • направить обращение, отследить и проконтролировать его выполнение;
  • отслеживать статистику обращений в «Контакт-Центра м. Мариуполь»;
  • видеть информацию о ремонтных работах и ​​аварийные ситуации в г. Мариуполь и по собственному адресу;
  • просматривать историю своих обращений;
  • обратиться к специалисту с помощью онлайн чата;
  • участвовать в опросах;
  • получать важную информацию от Контакт-Центра.

Приложение службы 15-55 мариупольцы могут скачать с GooglePlay. Отзывы о работе программы можно отправлять на почту разработчика: bissoftp@gmail.com.

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2017-10-27 20:41:00
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