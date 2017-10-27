Для удобства мариупольцев запущено мобильное приложение «Контакт-Центра»

С 27 октября 2017 года начинается тестирование мобильного приложения «Контакт-Центр г. Мариуполь» службы 15-55. Оно разработано для удобства горожан, передает пресс-служба мэрии.

В частности, с помощью мобильного приложения можно:

сформировать обращение через личный кабинет после регистрации;

указать место проблемы на геоинформационной карте;

прикрепить фотографию к обращению;

направить обращение, отследить и проконтролировать его выполнение;

отслеживать статистику обращений в «Контакт-Центра м. Мариуполь»;

видеть информацию о ремонтных работах и ​​аварийные ситуации в г. Мариуполь и по собственному адресу;

просматривать историю своих обращений;

обратиться к специалисту с помощью онлайн чата;

участвовать в опросах;

получать важную информацию от Контакт-Центра.

Приложение службы 15-55 мариупольцы могут скачать с GooglePlay. Отзывы о работе программы можно отправлять на почту разработчика: bissoftp@gmail.com.