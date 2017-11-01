Для замены старых автобусов и трамваев Мариуполь закупит почти 30 новых единиц транспорта

Согласно стратегии развития Мариуполя, в городе принимают меры по выведению аварийного транспорта с последующей заменой на новый подвижной состав. Об этом сообщил начальник Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев во время заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи.

Так, он рассказал, что в прошлом году было приобретено 10 трамваев, в начале этого года – 5, и планируется закупка еще 15 единиц.

Пополнится и парк муниципальных автобусов. В частности, за счет городского бюджета приобретут 14 машин.

Что касается троллейбусов, то уже закуплено за счет областного бюджета 6 единиц транспорта, а за средства Евросоюза – 1. Это новые, современные, комфортные троллейбусы, которые уже работают на линии.