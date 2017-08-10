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До Дня Независимости Донецкая область полностью откажется от электричества из ДНР - Жебривский

10.08 в 14:44

В Донецкой области наконец подключили к собственной энергосистеме Авдеевку и Красногоровку, которые раньше питались с неподконтрольных территорий. Сейчас оттуда электричество получают лишь несколько населенных пунктов под Горловкой – Жованка, Бахмутка, Зайцево и Пески.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский обещает, что до 24 августа (День Независимости Украины) и эти населенные пункты подключат к линиям электропередач, расположенным на подконтрольных территориях. Таким образом, Донетчина полностью откажется от энергоснабжения из ДНР.

«Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им, - пояснил Жебривский. - У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки. Ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески к энергетической сети контролируемой Украиной территории».

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2017-08-10 14:44:00
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