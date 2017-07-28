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До конца июля «прихорошат» 15 электричек, курсирующих на Донетчине

28.07 в 19:03

"Донецкая железная дорога" до конца июля планирует покрасить 15 пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Работы будут выполняться в новосозданном Лиманском моторвагонном депо. В целом же до конца года ДЖД обновит около 150 секций пригородного подвижного состава.

"Донецкая железная дорога прилагает максимум усилий, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения Донбасса в перевозках в пригородном сообщении. Пригородные поезда регионального филиала "ДЖД" ежедневно совершают около 67 рейсов. С начала 2017 года ими воспользовались почти 1,9 млн человек", - говорится в сообщении.

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2017-07-28 19:03:00
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