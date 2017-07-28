До КПВВ «Марьинка» и обратно запустили новые автобусные маршруты
28.07 в 13:26
В Донецкой области начали курсировать новые автобусы из Покровска, Селидово, Новогродовки, Курахово до КПВВ «Марьинка» и обратно. Об этом сообщает «Донбасс SOS», ссылаясь на очевидцев, пересекающих линию разграничения.
Отмечается, что автобусы ждут пассажиров у пункта пропуска, и доходить до пешей линии прохода нет необходимости. Так, людям станет немного легче пересекать КПВВ, поскольку уже можно не проходить пешком расстояние около километра.
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2017-07-28 13:26:00
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