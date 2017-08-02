Доходная часть государственного бюджета растёт

По информации Государственной казначейской службы, в период с января по июль 2017 года доходы государственного бюджета Украины насчитали 447,63 миллиардов гривен, что превысило показатели временного плана на 41,8 миллиардов гривен. Превышение составило 10,3%.

Если сравнивать данный показатель с аналогичным периодом прошлого года, то можно увидеть рост доходов на 146,33 миллиардов гривен, что составляет 48,6%.

По данным Госказначейства, доходная часть бюджета в июле снизилась по сравнению с июнем: в июне доходы составили 69,1 миллиардов гривен, из которых 13,3 миллиардов гривен получены от НАК «Нафтогаз Украины» в качестве дивидендов, а в июле этот показатель составил 52,73 миллиардов гривен.

Данный показатель стал рекордно высоким в апреле – 85,03 миллиардов гривен, во многом за счёт поступления 29,7 миллиардов гривен в спецфонд от спецконфискации, а также 10 миллиардов гривен от Нацбанка.

При этом в ведомстве обращают внимание на то, что, несмотря на рост доходов в июле - 47,8% по отношению к июлю прошлого года или на 17, 06 миллиардов гривен, нынешний июльский бюджет недовыполнен на 2,72 миллиардов гривен или на 4,9%.

Представленные документы свидетельствуют, что за семь месяцев текущего года налоговые поступления выросли до 181,11 миллиардов гривен в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, рост зафиксирован на уровне 20,2%.





Таможенные поступления при этом выросли на 31,6% и достигли 162,86 миллиардов гривен. Временный план по ним перевыполнен на 14,4%, а по налоговым – на 0,7%. В июле поступления налогов оказались ниже плановых показателей на 6,4%, но, тем не менее, выше прошлогодних на 42,3%. Таможенные поступления показали прирост на 28% по сравнению с прошлогодним июлем, а с планом – на 7,9%.

По информации Госказначейства, в счёт возмещения НДС за семь месяцев выплачено 68,29 миллиардов гривен, что превысило прошлогодние достижения на 41,5%.

В целом доходы государственного бюджета текущего года намечены в объёме 731,03 миллиардов гривен, а расходы - 800,13 миллиардов гривен, что превышает фактические показатели прошлогоднего бюджета соответственно на 18,6% и 16,8%.

1 августа президентом Петром Порошенко подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».