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Доходы Мариуполя по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 250 миллионов гривен

17.11 в 10:40

Бюджет Мариуполя за 9 месяцев текущего года составил 3 миллиарда 232 миллиона 477 тысячи гривен, показав рост по сравнению с прошлым годом на 247 миллионов. Об этом рассказала директор департамента финансов Мариупольского горсовета Екатерина Каленик.

По ее словам, годовой бюджет города выполнен на 79,1% при нормативе 75%. Основными направлениями дохода стали – оплата за аренду земли, рост индексации земли, акцизные сборы с реализации торговли подакцизных товаров, с единого налога, транспортного налога, а также предоставления административных услуг.

«Видна положительная динамика развития бюджета, которая в дальнейшем позволит  реализовать основные пункты социально-экономический программы Мариуполя», - подчеркнул мэр Вадим Бойченко.

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2017-11-17 10:40:00
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