Донбасские шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня 14 горняков шахты «Родинская» госпредприятия «Мирноградуголь», которые ранее отказались подниматься на поверхность, объявили голодовку. Они требуют полностью выплатить всю задолженность по заработной плате, которая скопилась за три месяца.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец: «С 17 часов горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградвугилля» объявили о начале голодовки. Шахтеры сегодня так и не получили деньги. Терпение лопнуло! Ребята прибегли к крайним мерам – голодовка».

Дополнено. Сейчас стало известно, что бастующие горняки поднялись на поверхность, ведь им перечислили деньги. "Около 18 часов шахтерам на телефоны начали приходить сообщения о зачислении средств на их лицевые счета. Поэтому горняки прекратили акцию протеста и сейчас поднимаются на поверхность. Шахтерам перечислили зарплаты за август и сентябрь", - написал Волынец.