Донбасское дерби: «Шахтер» прибыл в Мариуполь впервые с 2013 года
5.11 в 12:25
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и донецким "Шахтером". Игра пройдет на стадионе "Ильичевец". Начало в 14:00.
ФК "Шахтер" на своей странице в соцсети разместил фото капитана команды Дарио Срна, где он позирует на фоне граничной стеллы Донецкой области.
Также отмечается, что команда прибыла в Мариуполь впервые с 2013 года. В Мариуполе игроки "Шахтера" с удовольствием фотографировались с местными жителями.
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2017-11-05 12:25:00