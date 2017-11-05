Донбасское дерби: «Шахтер» прибыл в Мариуполь впервые с 2013 года

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и донецким "Шахтером". Игра пройдет на стадионе "Ильичевец". Начало в 14:00.

ФК "Шахтер" на своей странице в соцсети разместил фото капитана команды Дарио Срна, где он позирует на фоне граничной стеллы Донецкой области.

Также отмечается, что команда прибыла в Мариуполь впервые с 2013 года. В Мариуполе игроки "Шахтера" с удовольствием фотографировались с местными жителями.