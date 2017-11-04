Донетчина в октябре оказалась лидером роста цен на социальные продукты

Донецкая область является лидером роста цен на социальные продукты в октябре. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за период с 29 сентября по 30 октября, по регионам, которые привел председатель союза ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

Он отметил, что на Донетчине сразу на 4 социальных продукта цены выросли наибольшими темпами - яйца (+26,5%), творог (+22,5%), мука (+6%) и социальный черный хлеб (5%).

В целом по Украине, в октябре, больше всего выросли цены на сало, почти на 7 грн за килограмм, или на 11,5%.

Цены на сливочное масло увеличилось на 5 грн, или 3,5%.

Куриные яйца подорожали почти на 4 грн на одном десятке, или на 21%.

40 копеек добавил социальный хлеб.

А часть мясной корзинки, то есть говядина, свинина и курица, впервые с начала года начала удешевления. Так, в частности, свинина с костью подешевела на более чем на 1 грн в одном килограмме, что составляет менее 1%. Подобно, как и другие виды мяса.

Лидером октября по падению цен является гречка и сахар, соответственно на 2,5 грн и 1,7 грн.