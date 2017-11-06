Донецк под обстрелами: повреждено как минимум 10 домов, ранен мирный житель

Вчера, 5 ноября, Донецк попал под мощный обстрел. Местные жители в социальных сетях пишут о том, что практически целый день не прекращались залпы и взрывы.

«При закрытых окнах и телевизоре Путиловка слышит мощные бахи», «Пишут, что были прилеты в Киевском районе», «Шахтерская – окна звенят», - пишут местные жители.

В результате обстрела повреждено как минимум 10 многоквартирных жилых домов, уничтожен автомобиль.

А в Киевском районе Донецка пострадал мирный житель: 65-летний мужчина получил осколочное ранение.