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Донецк под обстрелами: повреждено как минимум 10 домов, ранен мирный житель

6.11 в 08:19

Вчера, 5 ноября, Донецк попал под мощный обстрел. Местные жители в социальных сетях пишут о том, что практически целый день не прекращались залпы и взрывы.

«При закрытых окнах и телевизоре Путиловка слышит мощные бахи», «Пишут, что были прилеты в Киевском районе», «Шахтерская – окна звенят», - пишут местные жители.

В результате обстрела повреждено как минимум 10 многоквартирных жилых домов, уничтожен автомобиль.

А в Киевском районе Донецка пострадал мирный житель: 65-летний мужчина получил осколочное ранение.

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2017-11-06 08:19:00
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