Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел

Минувшей ночью под обстрел вновь попала Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов Донецкой области.

В результате повреждено здание станции.

В пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса» сообщают: «3 ноября в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне боевых действий. В результате обстрела в здании фильтров выбито металлопластиковое окно, повреждено мягкое покрытие кровли от здания фильтров к горизонтальным отстойникам».