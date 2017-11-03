Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел
3.11 в 11:41
Минувшей ночью под обстрел вновь попала Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов Донецкой области.
В результате повреждено здание станции.
В пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса» сообщают: «3 ноября в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне боевых действий. В результате обстрела в здании фильтров выбито металлопластиковое окно, повреждено мягкое покрытие кровли от здания фильтров к горизонтальным отстойникам».
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2017-11-03 11:41:00
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