Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел

3.11 в 11:41

Минувшей ночью под обстрел вновь попала Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов Донецкой области.

В результате повреждено здание станции.

В пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса» сообщают: «3 ноября в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне боевых действий. В результате обстрела в здании фильтров выбито металлопластиковое окно, повреждено мягкое покрытие кровли от здания фильтров к горизонтальным отстойникам».

/uploads/news/964x620/HbkRdHYL.jpg
2017-11-03 11:41:00
Важные новости
Технические сбои привели к росту очередей в мариупольских офисах ДТЭК
3.11 в 12:13
В полиции рассказали подробности убийства депутата на Луганщине и показали фото с места гибели
3.11 в 11:20
Лента новостей
Технические сбои привели к росту очередей в мариупольских офисах ДТЭК
3.11 в 12:13
Донецкая фильтровальная станция вновь попала под обстрел
3.11 в 11:41
В полиции рассказали подробности убийства депутата на Луганщине и показали фото с места гибели
3.11 в 11:20
ООН и «Человек в беде» отправили на неподконтрольные территории Донбасса гуманитарную помощь
3.11 в 10:52
Минобразования: студенты, которые живут в общежитиях, имеют право свободно заходить и выходить в любое время
3.11 в 10:22
На мариупольском пляже появился городок для детей с инвалидностью
3.11 в 09:59
Жителям Левобережья Мариуполя советуют запастись водой
3.11 в 09:42
В Луганской области убили председателя фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность»
3.11 в 09:17