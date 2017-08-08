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Донецкая ОГА вновь переезжает

8.08 в 10:37

Донецкая облгосадминистрация в очередной раз переезжает. Чиновники все так же будут работать в Краматорске, но уже в другом здании.

Так, ОГА перебирается в одно из админзданий Краматорского завода тяжёлого станкостроения, пишет «Остров».

«Сейчас идет процесс переезда. По данным на вчера, еще не все переехали. По факту, все будет работать по-прежнему, меняется только месторасположение в пределах Краматорска», - рассказали в пресс-службе Донецкой ОГА.

Ранее ОГА работала в здании горсовета.

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2017-08-08 10:37:00
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