Донецкая ОГА вновь переезжает
8.08 в 10:37
Донецкая облгосадминистрация в очередной раз переезжает. Чиновники все так же будут работать в Краматорске, но уже в другом здании.
Так, ОГА перебирается в одно из админзданий Краматорского завода тяжёлого станкостроения, пишет «Остров».
«Сейчас идет процесс переезда. По данным на вчера, еще не все переехали. По факту, все будет работать по-прежнему, меняется только месторасположение в пределах Краматорска», - рассказали в пресс-службе Донецкой ОГА.
Ранее ОГА работала в здании горсовета.
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2017-08-08 10:37:00
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