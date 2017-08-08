Донецкая ОГА вновь переезжает

Донецкая облгосадминистрация в очередной раз переезжает. Чиновники все так же будут работать в Краматорске, но уже в другом здании.

Так, ОГА перебирается в одно из админзданий Краматорского завода тяжёлого станкостроения, пишет «Остров».

«Сейчас идет процесс переезда. По данным на вчера, еще не все переехали. По факту, все будет работать по-прежнему, меняется только месторасположение в пределах Краматорска», - рассказали в пресс-службе Донецкой ОГА.

Ранее ОГА работала в здании горсовета.