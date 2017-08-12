Дореформировались: иностранные инвестиции покидают Украину

Из материалов ZN.UA следует, что программа реформ, которая в последнее время действует в Украине, не смогла продемонстрировать положительные результаты для привлечения иностранных инвестиций в страну.

Сегодня доля иностранных капитальных инвестиций от общего объёма всех инвестиций в экономику Украины составляет менее 3%, которые не способны повлиять существенным образом на развитие украинской экономики.

В своей статье этого издания экономист Анатолий Максюта отмечает, что даже эти мизерные иностранные инвестиции являются ни чем иным, как теми же украинскими инвестициями, но только за счёт ранее выведенных в офшоры средств (считай – отмытых) по полулегальным схемам.





А вот прямые иностранные инвестиции (ПИИ) весьма незначительны. По состоянию на 31 декабря 2016 года, согласно официальным данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем привлечённых с начала инвестирования ПИИ (акционерного капитала) составлял $37,7 миллиардов.

Автор статьи в заключении уточняет: „Это доказывает, что действующая программа реформ не принесла результатов в виде привлечения иностранных инвестиций“.