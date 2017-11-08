ДТЭК примет меры, чтобы избежать неразберихи в квитанциях мариупольцев за электричество

Как мы уже писали ранее, в Мариуполе у многих абонентов ДТЭК возникли сложности с новой системой начислений за электричество, поскольку они не всегда передавали показания счетчика в установленный срок.

Чтобы решить эту проблему и сделать счета за электричество более точными, ДТЭК Донецкоблэнерго приняла решение расширить штат сотрудников для снятия контрольных показаний у бытовых клиентов в последние и первые дни месяца. Данные меры также снизят нагрузку на Центры обслуживания клиентов, минимизировав сверки корректности счетов.

В ДТЭК напомнили, что показания счетчика нужно передавать с 28 числа текущего месяца по 3 число следующего месяца. Это следует делать независимо от того, когда приходил контролер. Иначе, расчет сделают автоматически по среднему тарифу.

Сообщить показания можно тремя способами:

на номер контакт-центра 0-800-500-473 с любого телефона;

с помощью SMS-сообщения (услугу можно подключить, оформив дополнительное соглашение в Центре обслуживания ДТЭК);

зарегистрировать личный кабинет на сайте Донецкоблэнерго, где можно не только внести показания, но и рассчитать их, получить счет и акт сверки.

Все способы для абонентов бесплатные.