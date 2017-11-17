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ДТП у пешеходного перехода в Мариуполе: Daewoo протаранил Hyundai

17.11 в 15:39

Сегодня около 12:00 у пересечения бульвара Хмельницкого с проспектом Мира произошло ДТП возле пешеходного перехода. Здесь столкнулись два автомобиля.

По словам управлявшей "Hyundai" автомобилистки, она двигалась по проспекту. Приближаясь к переходу, заметила, что зелёный сигнал светофора начинает мигать, и снизила скорость для остановки на красный свет. В этот момент раздался звук торможения и удар сзади.

Выяснилось, что под задний бампер "Hyundai" въехал "Daewoo", за рулём которого находился мужчина. На его машине был наклеен знак "ученик".

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2017-11-17 15:39:00
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