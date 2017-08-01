ДТП в Мариуполе: перекресток не поделили иномарка и «Нива»
1.08 в 19:22
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Торговой и Георгиевской. Здесь столкнулись два автомобиля: Citroen и «Нива». В результате аварии легкие телесные повреждения получила женщина-водитель иномарки. Значительно поврежден и автотранспорт. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.
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2017-08-01 19:22:00
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