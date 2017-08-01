ДТП в Мариуполе: перекресток не поделили иномарка и «Нива»

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Торговой и Георгиевской. Здесь столкнулись два автомобиля: Citroen и «Нива». В результате аварии легкие телесные повреждения получила женщина-водитель иномарки. Значительно поврежден и автотранспорт. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.