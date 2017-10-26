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ДТП возле КПП ДНР под Донецком: двое погибли, пятеро – пострадали

26.10 в 10:59

Вчера, 25 октября, на автодороге Н-15 «Донецк-Запорожье», на расстоянии 1,3 км от подконтрольного ДНР КПП «Гамалия», произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Здесь «лоб в лоб» столкнулись Opel Astra и Citroen. В результате погибли 2 человека: водитель и пассажир автомобиля Opel Astra, 1954 г.р. и 1971 г.р., жительницы Донецка.

Также пострадали 5 человек: водитель, 1966 г.р. и пассажиры автомобиля Citroen: парень, 2003 г.р., женщины, 1985 г.р. и 1963 г.р., мужчина, 1939 г.р.

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2017-10-26 10:59:00
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