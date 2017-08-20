"Душа нараспашку" оказалась у оборудования управления мариупольским пешеходным переходом
20.08 в 20:40
Ранним утром воскресенья мариупольцы обнаружили вскрытым шкаф управления электроникой пешеходного перехода на площади Воинов-освободителей.
Оборудование включения и выключения сигнализации для людей с инвалидностью по зрению на тот момент было в исправном состоянии. Кто и для какой цели вскрыл шкаф управления оборудованием, осталось неизвестным.
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2017-08-20 20:40:00