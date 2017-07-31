Двое бойцов ВСУ ранены во время обстрела опорных пунктов сектора «Мариуполь»
31.07 в 08:32
По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на востоке Украины зафиксировано всего 26 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы активизировались в темное время суток.
Так, на Мариупольском направлении около 16:00 и 18:00 в результате обстрела опорных пунктов получили ранения двое украинских военных. Также из 82-мм минометов били по позициям в Павлополе и Гнутово.
Еще двое бойцов ранены на Донецком направлении, где на линии огня оказались укрепления в Зайцево, на "шахте Бутовка", в Майорске и Авдеевке.
А на Луганщине обстреливали позиции в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской и Крымском.
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2017-07-31 08:32:00
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