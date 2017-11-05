Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники задержаны полицией

Отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в воскресенье, 5 ноября, сдался полиции Бельгии. Об этом сообщает телеканал VRT со ссылкой на источник.

Вместе с ним добровольно явились в полицейский участок и четверо бывших каталонских министров. Они задержаны на сутки.



Позже данную информацию подтвердил официальный представитель прокуратуры Бельгии Жиль Дежемеппе в ходе пресс-конференции. По его словам, Пучдемона и экс-министров задержали утром 5 ноября.

В течение 24 часов судья должен решить, применять или нет ордер на их арест.

Судебные власти Бельгии могут экстрадировать Пучдемона и остальных обратно в Испанию. Там они объявлены в розыск за попытку государственного переворота. Им грозит до 30 лет тюрьмы.