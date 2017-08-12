Вилкул: Поздравляю трудовой коллектив, ветеранов «Азовстали» и весь Мариуполь с важнейшей датой! 84 года назад домна №1 выдала свой первый чугун

«Построенный с ноля красавец-завод «Азовсталь» стал символом Индустриализации первой половины XX века, которая создала в Украине мощнейший промышленный комплекс», - подчеркнул сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в парламенте Александр Вилкул.

В своем поздравлении он сказал: «Поздравляю трудовой коллектив, ветеранов «Азовстали» и весь Мариуполь с важнейшей датой!! 84 года назад, 12 августа 1933 года, домна №1 выдала свой первый чугун.

История «Азовстали» - это история нашей страны.

Во время Великой Отечественной войны рабочие и оборудование предприятия были эвакуированы на Урал и там производили бронелисты для танков Т-34, приближая Великую Победу.

После возвращения в Мариуполь, трудовой коллектив восстанавливал город и завод, и своими достижениями заслужил право называться одним из лучших в отрасли.

Сегодня новое поколение металлургов продолжает славные традиции.

Желаю «Азовстали» мира, стабильности и еще многих трудовых побед!».

«Я почти 20 лет проработал в ГМК и с огромным уважением отношусь к тяжелому труду металлургов. Объединившись, мы восстановим мир, уважение к людям труда и уверенность в будущем!», - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, Александр Вилкул вместе с коллегами из ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА подал в Верховную Раду пакет законопроектов в рамках Стратегии «Новая Индустриализация». Она включают в себя, в том числе, господдержку промышленности, создание новых рабочих мест, улучшение инвестиционного климата, расширение рынков сбыта и создание условия для роста внутреннего потребления отечественной продукции, господдержку науки и образования и т.д.