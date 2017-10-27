Электронный реестр пропусков в зону АТО заработал
27.10 в 11:29
Как мы уже писали ранее, в течение нескольких недель оформление электронных пропусков через линию разграничения на сайте СБУ было временно приостановлено по техническим причинам.
По некоторой информации, работа Реестра разрешений для перемещений лиц в районе проведения АТО была восстановлена. Об этом сообщает БФ «Восток SOS».
«Функции подачи заявок на оформления пропусков и их продления работают корректно», — говорится в сообщении.
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2017-10-27 11:29:00
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