Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Электронный реестр пропусков в зону АТО заработал

27.10 в 11:29

Как мы уже писали ранее, в течение нескольких недель оформление электронных пропусков через линию разграничения на сайте СБУ было временно приостановлено по техническим причинам.

По некоторой информации, работа Реестра разрешений для перемещений лиц в районе проведения АТО была восстановлена. Об этом сообщает БФ «Восток SOS».

«Функции подачи заявок на оформления пропусков и их продления работают корректно», — говорится в сообщении.

/uploads/news/964x620/8tU3folp.jpg
2017-10-27 11:29:00
Важные новости
В Мариуполе временно не работают короткие номера экстренных служб
27.10 в 13:17
В Мариуполе футбольные болельщики увидят и сфотографируются с трофеями «Шахтера»
27.10 в 12:24
Лента новостей
В Мариуполе временно не работают короткие номера экстренных служб
27.10 в 13:17
В Мариуполе футбольные болельщики увидят и сфотографируются с трофеями «Шахтера»
27.10 в 12:24
Отделение для новорожденных в Мариуполе получило гуманитарную помощь
27.10 в 11:58
Электронный реестр пропусков в зону АТО заработал
27.10 в 11:29
В Мариуполе почтили память освободителей Украины от фашистских захватчиков
27.10 в 10:59
В Мариуполе завершился футбольный турнир на Кубок мэра
27.10 в 10:48
Жебривский аннулировал проекты на 100 миллионов для некоторых городов Донетчины
27.10 в 10:28
На Донетчине состоялся Всеукраинский конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках
27.10 в 09:59