Электронный реестр пропусков в зону АТО заработал

Как мы уже писали ранее, в течение нескольких недель оформление электронных пропусков через линию разграничения на сайте СБУ было временно приостановлено по техническим причинам.

По некоторой информации, работа Реестра разрешений для перемещений лиц в районе проведения АТО была восстановлена. Об этом сообщает БФ «Восток SOS».

«Функции подачи заявок на оформления пропусков и их продления работают корректно», — говорится в сообщении.