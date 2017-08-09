Эскалация конфликта в зоне АТО: 3 военных погибли, 8 – ранены, 1 – травмирован
9.08 в 10:58
В пресс-центре штаба АТО сообщают об эскалации конфликта на Донбассе. После 18 часов количество обстрелов здесь увеличилось, в ход пошло тяжелое вооружение.
Всего за минувшие сутки насчитали 28 нарушений режима прекращения огня. На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Чермалык, на Луганском – Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка, на Донецком – Авдеевка и шахта Бутовка.
Всего за сутки 3 военнослужащих погибли, 8 – получили ранения, 1 – боевую травму.
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2017-08-09 10:58:00
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