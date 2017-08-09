Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Эскалация конфликта в зоне АТО: 3 военных погибли, 8 – ранены, 1 – травмирован

9.08 в 10:58

В пресс-центре штаба АТО сообщают об эскалации конфликта на Донбассе. После 18 часов количество обстрелов здесь увеличилось, в ход пошло тяжелое вооружение.

Всего за минувшие сутки насчитали 28 нарушений режима прекращения огня. На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Чермалык, на Луганском – Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка, на Донецком – Авдеевка и шахта Бутовка.

Всего за сутки 3 военнослужащих погибли, 8 – получили ранения, 1 – боевую травму.

/uploads/news/964x620/3J5q6r4K.jpg
2017-08-09 10:58:00
Важные новости
Полицию Луганщины временно возглавил руководитель Нацполиции в Киевской области
9.08 в 12:07
Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об отставке
9.08 в 11:40
Лента новостей
Полицию Луганщины временно возглавил руководитель Нацполиции в Киевской области
9.08 в 12:07
Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об отставке
9.08 в 11:40
Мэр Мариуполя распорядился, чтобы чиновники начали отработку «сетевых игроков» Мариуполя
9.08 в 11:20
Эскалация конфликта в зоне АТО: 3 военных погибли, 8 – ранены, 1 – травмирован
9.08 в 10:58
В Марьинке в результате попадания снаряда сгорела летняя кухня
9.08 в 10:44
В Мариуполе возле суда произошло ДТП
9.08 в 10:25
Мариупольские чиновники помогут пенсионеру с инвалидностью установить МАФ в Мариуполе
9.08 в 10:14
В жару – без кондиционеров и даже холодильников: мариупольцы жалуются на слабое напряжение в квартирах
9.08 в 09:52