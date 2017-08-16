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«Это фейк»: в СБУ опровергают информацию о задержании своего сотрудника в Донецке

16.08 в 19:50

Как сообщалось ранее, сегодня в ДНР сообщили о задержании в Донецке якобы диверсантов СБУ, целью которых был подрыв телевышки.

В СБУ эту информацию опровергают и называют ее фейком.

«Эта информация является фейком. Первый раз это звучит как трагедия, второй раз это звучит как фарс. Вчера были в Крыму сотрудники СБУ, сегодня в Донецке, - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. - При этом, что самое интересное, они сообщают о задержании сотрудников СБУ, а потом в тексте оказывается, что это полк специальных сил операций Министерства обороны Украины, а дальше пишут, что за диверсию им обещали вступление в Службу безопасности. Они хотя бы более тщательно подходили к подготовке материалов. Фейк должен быть правдоподобным, а не набор фраз, которые между собой даже не корреспондируются».

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2017-08-16 19:50:00
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