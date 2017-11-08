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Еще один перекресток Мариуполя стал удобнее для людей со слабым зрением

8.11 в 11:59

Инфраструктуру Мариуполя продолжают делать более доступной для с инвалидностью. Так, в рамках программы "Доступный город" на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой установлена тактильная плитка для людей с проблемами зрения.

Данное оборудование стало дополнением к звуковому сигнализатору, предупреждающему мариупольцев с инвалидностью по зрению, что загорелся зелёный сигнал светофора на пешеходном переходе.

Напомним, что в рамках программы по повышению доступности городских улиц, тактильная плитка появилась на нескольких перекрестках Мариуполя. Ее установили в местах, которые были согласованы с жителями города, имеющими проблемы со зрением.

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2017-11-08 11:59:00
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