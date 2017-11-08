Еще один перекресток Мариуполя стал удобнее для людей со слабым зрением

Инфраструктуру Мариуполя продолжают делать более доступной для с инвалидностью. Так, в рамках программы "Доступный город" на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой установлена тактильная плитка для людей с проблемами зрения.

Данное оборудование стало дополнением к звуковому сигнализатору, предупреждающему мариупольцев с инвалидностью по зрению, что загорелся зелёный сигнал светофора на пешеходном переходе.

Напомним, что в рамках программы по повышению доступности городских улиц, тактильная плитка появилась на нескольких перекрестках Мариуполя. Ее установили в местах, которые были согласованы с жителями города, имеющими проблемы со зрением.