Еще один перекресток Мариуполя стал удобнее для людей со слабым зрением
8.11 в 11:59
Инфраструктуру Мариуполя продолжают делать более доступной для с инвалидностью. Так, в рамках программы "Доступный город" на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой установлена тактильная плитка для людей с проблемами зрения.
Данное оборудование стало дополнением к звуковому сигнализатору, предупреждающему мариупольцев с инвалидностью по зрению, что загорелся зелёный сигнал светофора на пешеходном переходе.
Напомним, что в рамках программы по повышению доступности городских улиц, тактильная плитка появилась на нескольких перекрестках Мариуполя. Ее установили в местах, которые были согласованы с жителями города, имеющими проблемы со зрением.
/uploads/news/964x620/UGKOWiDK.JPG
/uploads/news/964x620/kSJXhUmP.JPG
/uploads/news/964x620/SRwPdsH5.JPG
/uploads/news/964x620/YzokAAMM.JPG
2017-11-08 11:59:00
Важные новости