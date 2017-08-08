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Если пропустили: «кровавое» лунное затмение из разных уголков мира

8.08 в 12:09

Вчера, 7 августа, произошло редкое явление – лунное затмение, которое называют «кровавым» из-за красного цвета, в котором видится луна. В этот момент Земля, Луна и Солнце выстроились в один ряд.

Достаточно хорошо невооруженным глазом было видно лунное затмение на востоке и юге Украины (в Запорожской, Николаевской, Одесской, Донецкой и других областях). Однако и здесь сделать красочные снимки луны не получилось.

А вот в других городах луна действительно поразила. Поэтому предлагаем вам фотоподборку, сделанную из разных уголков мира (Украина, Турция, Ангола, Германия, Франция, Швейцария, Греция, Кения и Кувейт).

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2017-08-08 12:09:00
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